Novo museu interativo sobre a biodiversidade do Pantanal é inaugurado em Campo Grande

Um novo espaço cultural e turístico foi inaugurado em Campo Grande nesta quinta-feira (21). Trata-se do MiBio, o Museu Interativo da Biodiversidade do Pantanal, que funciona dentro do Bioparque Pantanal.

O museu conta com 450m² de área construída e 312 metros quadrados de projeção mapeada. São 46 projetores, 56 computadores, 43 televisores e 500 pontos de interação, que permitem ao público aprender sobre a biodiversidade do Pantanal de forma lúdica e interativa.

Continue Lendo...

A inauguração contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), que elogiou o espaço. "É um show de tecnologia e aprendizado, com interação e ferramenta para crianças e jovens", disse Riedel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O museu apresenta o tema da biodiversidade desde a sua formação na terra, passando pelos processos ecológicos que ocorrem no Pantanal. O local ainda possui 16 estações interativas, cada uma com um tema específico.

O conceito do MiBio foi pensado a partir de ideias do museógrafo Nivaldo Vitorino, que faleceu em 2018. Em reconhecimento ao seu legado, Vitorino será homenageado com uma placa na entrada do museu.

O conteúdo científico apresentado no museu é fruto do trabalho de pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de Mato Grosso do Sul, que pertencem ao grupo Biota MS. Grande parte das imagens exibidas nas telas interativas foram captadas pelo cineasta sul-mato-grossense Maurício Copetti.

O MiBio é uma iniciativa da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

*Com informações do Governo de MS