Novo piso salarial para os trabalhadores do comércio

Trabalhadores do comercio de Campo Grande tem agora um novo piso salarial. As negociações para o reajuste terminaram ainda nesta terça-feira (10), em reunião com o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande, que fizeram um acordo de convenção coletiva de trabalho.

Para os empregados em geral e caixa o piso passa a ser R$ 1.567,00. Cargos comissionados passam para R$ 1.722,00, retroativos ao dia primeiro de janeiro, auxiliar do comércio, office-boy e serviços gerais: R$ 1.414,00aaa