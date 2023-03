Novo quebra tabu e sai na frente nas Quartas

O fim de semana marcou o início do mata-mata no Campeonato Sul-Mato-Grossense. A fase quartas de final começou no sábado com dois jogos. Novo e Aquidauanense aproveitaram o apoio da torcida e abriram vantagem no confronto.

O Novo recebeu o Operário com um tabu de 9 jogos sem vencer o rival. A história entre os dois é curiosa: Durante uma fase crítica do Galo, que ficou anos fora da elite estadual, a torcida operariana criou o Novoperário. Hoje, apenas Novo, em outra cidade e com cores diferentes, o clube de Sidrolândia luta para fortalecer sua identidade.

E com gols de Luan e Mateus, o Novo quebrou o tabu e venceu por 2x0. Luan comemorou o resultado, mas manteve a cautela. “Fico muito feliz de fazer mais um gol, de poder ajudar minha equipe, mas fico mais feliz ainda de sair com uma boa vitória. Agora é descansar porque domingo vai ser mais uma guerra”, disse o camisa 10.

O Aquidauanense contou com mais um gol do atacante Matheus Cabañas para bater o Costa Rica por 1x0. O resultado é importante para o Azulão que joga por um empate na casa do adversário para avançar à semifinal. O Costa Rica não vence desde a saída do treinador Rogério Henrique e liga o sinal de alerta.

No domingo, os visitantes se deram melhor e Ivinhema e Dourados encaminharam suas classificações.

O Ivinhema foi a Chapadão do Sul e venceu a SERC por 3x0. Os gols foram marcados por Thiaguinho, Marquinhos e Bruninho. O Azulão do Vale pode perder por até 3 gols de diferença para avançar de fase.

Já o Dourados, venceu o Coxim por 2x0, com gols de Coruja e Alemão. O DAC pode perder por até 2 gols de diferença na volta para garantir a classificação.

Os jogos de volta acontecem na tarde do próximo domingo (2).