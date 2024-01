Novo RG começa a ser emitido na próxima semana

Nesta sexta-feira (12), os funcionários de postos de identificação passam por um teste de emissão do "novo RG". A partir de segunda-feira (15), o documento começa a ser emitido em Mato Grosso do Sul de forma permanente.

A primeira via do documento é sem custo e agendamento deve ser feito por meio do site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Continue Lendo...

O diretor e perito papiloscopista do Instituto de Identificação Gonçalo Pereria, Márcio Peroba, informa que, como o documento é feito somente com o número do CPF, o cidadão deve estar em dia com a receita federal para que a emissão seja autorizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Márcio ainda explica que a vantagem desse novo documento, emitido a nivel nacional, é a segurança. "Vai ter um cadastro único a nível nacional de dados biográficos. Então, é mais segurança para o cidadão, porque antigament, a pessoa poderia ter 27 RG com numerações diferentes, hoje, é mais segurança porque vamos estar conveniados com a Receita Federal e o Ministério da Justiça".

O perito alerta que, em caso de extravio do documento, ainda será necessário fazer o Boletim de Ocorrência e emitir uma nova via. "Não é cancelado automaticamente. O motivo de cancelamento é só em caso de duplicidade."

Para quem recém tirou o RG no modelo antigo ou ainda tem o documento dentro da validade, não é necessário pressa para fazer o novo registro. O documento pelo CPF será obrigatório a partir de 2035.