Novo sistema de cultivo aumenta produção e lucro da erva-mate

Uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Paraná (UFPR) desenvolveu o sistema “Cevad Campo” que é capaz de aumentar em até 160% a produtividade da erva-mate no período de quatro anos.

O sistema também utiliza uma maior quantidade de nitrogênio no plantio, proporcionando incremento de 86% na produtividade total de folhas e grande quantidade de ramos e folhas jovens, o que impacta no aumento de biomassa e abre novos mercados para a cultura.

A tecnologia Cevad Campo, que já está pronta para ser utilizada pelos produtores, é fruto da tese de doutorado de Mônica Gabira, da UFPR, sob orientação do pesquisador Ivar Wendling, da Embrapa Florestas (PR).

Novo contra o tradicional

Com a técnica tradicional de cultivo da erva-mate, o plantio é feito em áreas naturais, em sistemas agroflorestais ou em monocultivos com espaçamentos de plantio em baixa densidade e o tempo entre colheitas é de 18 a 24 meses.

Já com o Cevad Campo, a colheita pode ser feita entre 3 a 5 meses, uma diminuição média de 80% do tempo de rotação. Esta redução possibilita aumentar a proporção de folhas novas e o potencial de ganho líquido anual em até oito vezes o do convencional.

Outro diferencial é que por ser mais adensado e com plantas de menor porte, o sistema possui elevado potencial de mecanização das colheitas, facilitando a produção.

A princípio, a implantação exige um investimento maior devido ao número de mudas necessárias, mas, após quatro anos, começa a gerar fluxo positivo de caixa e, após oito anos, retorna o capital investido na cultura, enquanto isso ocorre no 14º ano no sistema convencional.

Novos mercados

Pelos diversos compostos presentes na erva-mate, como cafeína, teobromina e compostos fenólicos, promovem benefícios à saúde, sendo antioxidante, diurética, redutora de colesterol e hepatoprotetora.

Por isso, novos mercados de indústrias alimentícias e cosmetológicas. Assim, produtores terão mais alternativas para o cultivo de erva-mate, com produto de maior valor agregado.

O Cevad Campo utiliza recomendações do Erva 20 e interessados poderão acessar cursos, treinamentos e materiais de apoio para implementar o sistema. O produtor pode preencher um formulário para receber as instruções.

*Com informações de Agência Embrapa