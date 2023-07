Novo superintendente da PF em MS faz balanço e destaca integração

À frente da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, desde o início do ano, Agnaldo Mendonça Alves, falou ao Jornal CBN Campo Grande, sobre como tem sido os trabalhos no estado, destacando que as ações estão focadas em várias frentes desde o combate ao crime organizado, até funções mais administrativas.

Com vasta experiência, inclusive em outras unidades da PF no país, o superintendente pontuou que Mato Grosso do Sul tem dinâmica diferenciada, comentou sobre as fronteiras com Bolívia e Paraguai, além da integração com outras instituições e o trabalho em rede realizado pela Polícia Federal nos estados brasileiros.

Confira na íntegra: