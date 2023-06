Novos equipamentos e telemedicina integram o dia a dia dos profissionais

A tecnologia avança a passos largos e impacta diretamente no dia a dia de profissionais das mais diferentes áreas. Na medicina não é diferente, e este foi o assunto do quadro Consultório CBN do Jornal CBN Campo Grande, desta quarta-feira (7).

Durante a entrevista, o cirurgião vascular, Edgard Nasser, falou sobre os aspectos positivos e negativos. Desde o vasto leque de informações disponíveis na internet – o que pode interferir na busca dos pacientes por diagnósticos na rede – aos novos equipamentos disponíveis.

Confira na íntegra.