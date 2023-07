Novos profissionais vão integrar a Secretaria de Assistência Social

Foram convocados candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para os cargos de entrevistador social, para atuarem no Cadastro Único, e visitador do Programa “Criança Feliz”. A publicação foi feita pela Prefeitura da Capital no Diário Oficial desta quarta-feira (19).

No total, sete candidatos foram convocados para os dois cargos e devem comparecer na Secretaria de Assistência Social (SAS), nesta quinta-feira (20), às 9h30 para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos nos editais de abertura dos respectivos processos seletivos, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que: Não se apresentar no prazo estabelecido no Edital; Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função; Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.