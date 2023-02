Número de casos de dengue é preocupante no Estado

Em Mato Grosso do Sul, o número de casos expressivos de dengue preocupa a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que confirmou a primeira morte pela doença no boletim epidemiológico desta quarta-feira (8). Ao todo, são 1430 casos confirmados no Estado.

A paciente, de 59 anos, era de Guia Lopes da Laguna, sem comorbidades e teve a forma mais grave da doença. No ano passado, 24 pessoas morreram por causa da dengue.

Os municípios em alerta vermelho de incidência, com mais de 300 casos por 100.000 habitantes, são: Batayporã; Bodoquena; Bonito; Jaraguari; Caracol; Guia Lopes da Laguna; Jardim; Ladário; Brasilândia; Miranda; Água Clara; Rio Negro; Corumbá; Antônio João; Rio Verde de Mato Grosso; Maracaju; Três Lagoas; Sidrolândia e Itaporã.

Em alerta laranja, de 100 a 300 casos por 100.000 habitantes, estão: Laguna Carapã; Bela Vista; Ivinhema; São Gabriel do Oeste; Figueirão; Angélica; Alcinópolis; Caarapó; Vicentina; Bataguassu; Costa Rica; Anastácio; Porto Murtinho; Pedro Gomes; Ponta Porã; Aquidauana; Camapuã.

Campo Grande apresenta uma das menores taxas de incidência para a dengue, com menos de 100 casos por 100.000 habitantes. Isso se deve principalmente ao projeto Wolbáquia, que solta mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria que elimina o vírus transmissor da dengue, zica e chicungunya.

CHICUNGUNYA

Até o momento, são 10 casos confirmados de infecção pelo vírus em Mato Grosso do Sul, sendo seis em Ponta Porã, dois em Campo Grande, um em Corumbá, Sidrolândia e Terenos.