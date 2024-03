Número de desemprego fica estável no país, mas a renda ainda sofre com a inflação

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6% no trimestre móvel, encerrado em janeiro de 2024. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divulgou o número – mesmo percentual do trimestre móvel anterior (de agosto a outubro de 2023) - que aponta para estabilidade.

No entanto, na comparação com o mesmo período de 2023, a taxa de desocupação recuou 0,7 ponto percentual. Mesmo assim, ainda neste início deste ano a quantidade de pessoas desocupadas alcançou a marca de 8,3 milhões. O colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia analisou como a estabilidade no emprego ainda segue em descompasso com a renda do trabalhador.

