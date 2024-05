Número de empresas abertas cresce 29% em abril no estado

O número de empresas abertas em Mato Grosso do Sul cresceu 29,7% em abril, diante do mesmo período do ano passado, totalizando 1.038 estabelecimentos no mês. No mesmo período de 2023, este volume era de 800 empresas.

No acumulado do ano até abril foram criadas 3.872 firmas, alta de 11% diante do no passado. Os dados são da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Continue Lendo...

Entre as empresas abertas, o destaque ficou com o setor de Serviços com 750 do total, seguido por comércio com 244 e indústria com 44 estabelecimentos. No balanço do ano foram 2.752 firmas no segmento de serviços; 965 no comércio e 155 na indústria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No ranking dos municípios Campo Grande lidera a abertura com 481 empresas no total em abril, seguida por Dourados 135, Três Lagoas com 39 e Ponta Porã com 34.

Na avaliação do presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, o desempenho foi motivado pelo PIB positivo e a política de simplificação e agilidade implantada pela Junta Comercial.

"Com estas ações o Estado atingiu a média de 2,5 horas para o registro de empresas na Jucems. Com essa aproximação do Governo, estamos chegando aos municípios trazendo o registro de formalização para 12 horas em média, para se legalizar uma empresa. Isso está refletindo positivamente nos números. Estamos aí com a média de crescimento, de média de 11% em relação a 2023 que é positivo para o Governo do Estado", salienta.

*Com informações da Comunicação Semadesc