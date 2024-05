"Nunca vi algo parecido", relata bombeiro do primeiro grupo de resgate de MS enviado ao RS

Menos de 24 horas depois chegar a Mato Grosso do Sul, após 14 dias de intenso trabalho de resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS), o Capitão BM Rodrigo Bueno, comandante da Força Tarefa em apoio ao RS, contou sua experiência ao Jornal CBN CG.

Bueno, é um dos oito mergulhadores, do primeiro grupo de resgate do estado enviado ao sul do país. "Saímos daqui com muita vibração para o trabalho. Chegamos no olho do furação, no sábado e já começamos a resgatar". Apesar do treinamento e experiência, o bombeiro frisou que nunca viu algo parecido.

Continue Lendo...

Entre os diversos resgates realizados, ele lembrou do socorro a quatro idosos. "Nós tínhamos a informação de que dois deles estavam apresentando sinais de hipotermia. Eles estavam no telhado. Um deles era cadeirante e outro com mobilidade reduzida. Fomos com o nosso médico na equipe. Chegando lá, fizemos o primeiro atendimento e a utilização de cobertor térmico para o socorro", relatou.

Mesmo com todo o sofrimento do povo gaúcho, Bueno destacou a impressão com a força da população, que em meio ao desastre já se mobilizava para trabalhar na recuperação da cidade. Na última quarta-feira (15), um novo grupo de bombeiros de Mato do Sul foi enviado em substituição a primeira equipe. Acompanhe a entrevista completa.