Nutricionista dá dicas para introdução de alimentos saudáveis para os pequenos

A alimentação e nutrição adequadas são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. Em um mundo onde alimentos industrializados e ultraprocessados estão facilmente disponíveis, as mudanças no comportamento favorecem o sedentarismo e uma dieta inadequada.

Para a nutricionista, Simone Carmen Santana, a nutrição infantil vai muito além de manter um número saudável na balança. Fatores como o acesso a alimentos saudáveis e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança desempenham papéis vitais na saúde infantil.

Ela enfatiza a importância da criatividade na apresentação dos alimentos. Transformar a comida em algo divertido para as crianças, por exemplo, pode envolver cortes criativos, formatos diferenciados e até mesmo usar a comida para criar figuras atrativas, estimulando as crianças a se alimentarem com prazer.

Além disso, envolver as crianças no processo de escolher e preparar refeições pode tornar a alimentação saudável uma parte natural de suas vidas.

Existem histórias inspiradoras como a de Andreia de Oliveira e sua filha Samara, de 11 anos, mostram ser possível fazer escolhas alimentares saudáveis.

Durante a sua gravidez, ela optou por uma alimentação rica em frutas e verduras, enfatizando a importância de uma dieta saudável para o crescimento do bebê. O compromisso de Andreia com alimentos saudáveis continuou durante a amamentação de Samara, que se alimentou exclusivamente do leite materno. Hoje, aos 11 anos, a preferência de Samara ainda é por alimentos saudáveis, e sua refeição diária inclui uma porção generosa de salada.

