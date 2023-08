O corte da taxa Selic já trouxe benefícios para os consumidores?

Por 5 votos a 4, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, para 13,25% ao ano, na reunião da última quarta-feira (02). Embora aguardada, a redução de meio ponto surpreendeu inclusive o mercado financeiro, que esperava um corte de 0,25 ponto.

O bom cenário parece que pode permanecer por mais tempo. Isso porque o Copom também informou que os membros do colegiado preveem novos cortes na taxa nas próximas reuniões. Animados com o momento positivo, alguns bancos já anunciaram cortes em algumas linhas de financiamento, a exemplo do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe a análise completa com Hudson Garcia: