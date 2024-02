"O esporte foi fundamental para conquistar o que tenho hoje", declara lutadora de Wrestling

Natural de Mato Grosso do Sul, Assíria da Silva, de 23 anos, iniciou sua jornada no wrestling em 2014, através de um projeto social próximo à sua residência. Aos 13 anos, fez sua primeira viagem para competir nos Jogos Escolares em João Pessoa. Outros momentos marcantes em sua carreira incluem o Mundial Gymnaside (Marrocos) e os Jogos Pan-Americanos em Cali (Colômbia), nos quais conquistou o 5º lugar.

O wrestling, também conhecido como luta olímpica, abrange duas modalidades: greco-romana e estilo livre, sendo a participação feminina mais comum nesta última. Os irmãos de Assíria, Paulo André e Pedro Samuel, também são medalhistas reconhecidos no estado.

O "Bolsa Atleta", benefício concedido pelo Governo Estadual, possibilitou que ela continuasse sua jornada esportiva, mesmo em uma idade em que muitos jovens precisam começar a trabalhar para auxiliar suas famílias.

No final de 2021, Assíria sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e precisou passar por uma cirurgia no joelho, seguida de meses de fisioterapia. Retornou às competições em 2023, estreando na categoria Sênior (53kg) no Campeonato Brasileiro Interclubes. "Eu estava apreensiva, com medo e muitas dúvidas se conseguiria recuperar meu nível anterior", destaca a atleta.

"Ela é talentosa, sempre demonstrou aptidão para a luta e sempre foi muito dedicada. Ainda não alcançou seu auge como atleta porque carece de um pouco mais de disciplina", comenta Agnaldo Santos, seu treinador desde o início da carreira. O espaço para melhoria não é apenas físico, Assíria também investe em aulas de inglês, essenciais para suas viagens internacionais frequentes.

Em um ambiente predominantemente masculino, Assíria teve que se adaptar, enfrentando relutância por parte de sua mãe, mas sempre contou com o apoio de seu pai, irmãos e de seu treinador.

Atualmente, Assíria ocupa o topo do ranking brasileiro geral. Aos jovens atletas, ela aconselha: "A carreira esportiva tem um prazo de validade, então não desista enquanto há tempo. Mantenha-se constante, trabalhe com o que tem, mesmo que seja pouco. Dê sempre o seu melhor, pois o que se planta, colhe. Seu momento chegará. Acredite em si mesmo e nas pessoas que acreditam e investem em você, e aprenda a apreciar todo o processo de treinamento, não apenas os resultados finais".

*Com informações da Fundesporte