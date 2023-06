O frio segue generalizado no estado

Mais um dia de baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul. A massa de ar frio segue atuando com intensidade e neblina no início do dia. Em Campo Grande, nesta quinta-feira (15) o dia será de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. Esta condição se repete à noite com chuva isolada.

Na Capital, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o termômetro vai oscilar entre mínima de 8 e máxima de 18º C. A umidade do ar fica entre 55 e 90%.

No interior do Estado, região Sul, em Ponta Porã o dia começa com nevoeiro. A temperatura varia entre mínima de 7 e máxima de 16 graus. Em Dourados a quinta-feira tem mínina de 8 e máxima de 17 graus.

No leste de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas segue sob o alerta de chuva intensa até as 10h. O acumulado pode variar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O termômetro oscila entre 10 e 16 graus, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Na região norte, em Coxim o dia será com muitas nuvens de chance de chuva nos períodos da tarde e à noite. Mínina de 9 e máxima 19 graus.

Na região pantaneira, o Inmet indica que em Corumbá a temperatura pode ter mínima de 6 e máxima de 21 graus. Já em Porto Murtinho o cenário é semelhante com temperatura variando entre 5 e 19 graus.