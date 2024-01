O impacto da corrupção no ambiente de negócios

Nesta terça-feira (30), o economista, colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia analisou a influência da percepção do mercado em relação ao combate a corrupção no país.

De acordo com a organização Transparência Internacional, que mede o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), o Brasil apareceu na 104ª posição entre as 180 nações avaliadas pela entidade. O Brasil pontuou 36 pontos em 2023, dois a menos que o ano anterior. Quanto melhor a posição no ranking, menos corrupto é considerado o país. A marca apresentada pelo país, no ano passado, é semelhante ao de países como Argélia, Sérvia e Ucrânia. Acompanhe a análise de Garcia.