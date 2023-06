O impacto da inteligência artificial na nossa carreira

A coluna CBN Carreiras está de volta após de algumas semanas de férias e o assunto desta segunda-feira (12) foi o “Impacto da Inteligência Artificial nas nossas carreiras”. De acordo com o colunista Eberson Terra, mais da metade dos brasileiros teme perder o emprego para as IAs (Inteligências Artificiais) e uma pesquisa realizada no mês passado pelo Instituto PNH mostrou que 50,5% da população acredita que o seu trabalho está em risco pela evolução da tecnologia.

