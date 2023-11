O laboratório Labclin conta sobre sua jornada de 50 anos

Neste sábado (18), José Marques, apresentador do Festa e Eventos, conversa com a Camila Muzzi, Milena Muzzi e Larissa Muzzi, proprietárias do laboratório Labclin.

A história do Labclin é uma herança de família. Há 50 anos, o pai das irmãs, Gustavo Grinfelder, fundou o laboratório. Mas as irmãs só tomam partido da empresa após o falecimento dele, em 2004.

Nesses 19 anos de experiências, as irmãs prezam pela qualidade, atendimento e atenção aos pacientes. Esses valores são os principais alicerces que faz a clínica ser um diferencial.

Além das irmãs, Alvaro Guillermo também fez parte da programação. O autor de livros, professor e palestrante, fará um evento aqui em Campo Grande, no dia 27 de novembro, com o nome de " Luxo Contemporâneo".

Ele explica ao programa sobre o conceito, a estética e a objetivo de pensar sobre os novos luxos do século XXI.

