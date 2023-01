"O problema não terminou", alerta Procurador Geral sobre a possibilidade de novos atos terroristas

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul criou um Grupo de Trabalho (GT) para apurar a participação e acompanhar as repercussões dos casos envolvendo eleitores do estado nos atos criminosos registrados em Brasília, no último dia 8, contra as sedes dos três Poderes. O Centro de Inteligência do Gaeco (Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado) atua diretamente nos trabalhos de identificação dos manifestantes suspeitos de cometer os crimes.

O Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Alexandre Magno Benites de Lacerda, participou ao vivo do Jornal CBN Campo Grande e alertou para a possiblidade de novas tentativas de atos violentos contra a democracia, que já foram detectados e estão sendo impedidos com apoio das forças de segurança no país.

Benites de Lacerda esclareceu como os trabalhos estão sendo desenvolvidos e as diferenças entre os manifestantes que praticaram crimes dos que estavam no direito de se manifestar de forma pacífica.



Assista a íntegra da entrevista realizada nesta segunda (16), na rádio CBN Campo Grande.