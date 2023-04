Na coluna CBN Motors deste sábado (15), Paulo Cruz e Scheila Canto conversam com Luiz Bellini, diretor de Portfólio da RX, uma das maiores organizadoras de eventos do mundo, e com Eduardo Marchetti, gerente da Automec, maior feira de autopeças da América Latina, sobre o futuro dos salões automotivos e também o que vai acontecer no Brasil ainda este ano no segmento dos eventos.

Confira a coluna completa: