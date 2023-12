O rock pantaneiro do Chelis fecha a temporada 2023 do CBN Cultural

Morando em Brasília, o sul-mato-grossense Chelis divide a carreira de advogado com a música. Ele que compõe desde os 7 anos, está focado em ampliar sua discografia em 2024. A expectativa é alta, já que neste mês de dezembro ele deu mais um passo importante, o lançamento da canção "Quarta-feira", sua primeira experiência em estúdio. A música foi produzida e lançada pelo selo High Winds Records, de Brasília.

Mesmo distante da terra natal, Chelis sempre esteve envolvido nos círculos musicais de Campo Grande, compondo e cantando. Durante a apresentação do cantor e instrumentista na rádio CBN CG a identificação é instantânea com influências do rock mundial, sem esquecer dos sons da terra, com um pitada de ousadia caracterizada por ele mesmo como o 'rock pantaneiro'. Confira a apresentação