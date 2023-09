"O tempo amadurece a gente", diz Zeca do PT em entrevista à CBN

O comportamento mais energético, com posicionamentos mais incisivos e até mesmo radicais deu lugar a uma postura mais branda - quando comparada a um passado de algumas décadas. “Primeiro que o tempo amadurece a gente [...] eu não sou mais aquele da época do sindicato, de 40 anos”, disse o deputado estadual Zeca do PT em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (20).

Durante a conversa, ele falou sobre a trajetória política e avaliou o retorno à Casa de Leis, onde esteve na década de 90. “Encontrei um parlamento diferente do ponto de vista do debate, da participação nos debates e contribuição do Poder Legislativo nesse momento que o estado vive”, disse.

Zeca do PT também falou sobre política e a expectativa para as eleições de 2024.

