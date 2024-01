O uso da inteligência artificial será desafio nas eleições 2024

Em ano eleitoral, políticos e eleitores precisam ficar atentos ao cronograma de ações e regras em relação ao pleito. Para os candidatos um calendário importante é o da janela partidária, que neste ano, de acordo com Tribunal Regional Eleitoral, estará disponível entre os dias 7 de março e 5 de abril.

Ainda sobre as regras estão a cota feminina e o fundo eleitoral. Nesta terça-feira (16), no Jornal CBN CG conversou com o advogado especialista em Direito Administrativo e Eleitoral, Yves Drosghic. Em relação aos recursos, em 2024, os partidos terão à disposição através do fundo eleitoral R$ 4,9 bilhões.

Continue Lendo...

Sobre as cotas femininas, o advogado criticou um comportamento de alguns partidos que tenta driblar a distribuição de recursos voltadas as candidaturas de mulheres. "Muitas vezes, esta participação feminina está disfarçada para garantir a utilização de recursos, como por exemplo em candidaturas a vice", alertou.

Drosghic destacou um dos principais desafios para as regras eleitorias, deste ano, as fake news e a utilização de inteligência artificial. Acompanhe a entrevista completa.