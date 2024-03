Após o reajuste tarifário na passagem do transporte coletivo público em Campo Grande, publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (14) pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), os usuários de ônibus na capital passam a pagar o valor de R$ 4,75 pelas viagens. A notícia não agradou a população, que diz ver constantes aumentos, mas falta a renovação da frota e melhora na qualidade do serviço.

Como é o caso dos estudantes universitários, Fábio Rodrigues de Moura e Sami Rosa da Silva, que estavam nesta manhã (15) no Terminal Morenão e dependem dos ônibus todos os dias para irem às aulas.

Continue Lendo...

"Eu acho que é muito complicado porque o valor não corresponde à qualidade do transporte. Eu sou estudante, então tenho direito a acesso gratuito mas, por exemplo, pra quem trabalha e tem que gastar duas passagens por dia acaba comprometendo muito. Grande parte da renda vai para um transporte que não é de qualidade. Lotação, a questão do calor, principalmente nesses dias que a gente está passando por uma onda de calor, acaba sendo muito complicado, tem a questão da justiça também, e é muito complicado principalmente para o trabalhador que tem que pagar R$ 4,75 para ir e R$ 4,75 para voltar", disse Fábio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Primeiramente, o preço não corresponde à qualidade do veículo, né? E eu acredito que pesa também, principalmente para o trabalhador que ganha um salário mínimo", contou Sami.

A diarista Sheile Cátia da Silva e a dona de casa Claudia Henrique pagam pela passagem todos os dias, elas falam sobre o aumento no preço e a qualidade do serviço.

"Tá péssimo. Os ônibus estão lotados, você às vezes é espremido na porta. E tá muito caro, pela condição de a gente andar, entendeu? Esse aumento é um absurdo, porque só aumenta, aumenta e a qualidade de transporte tá zero", afirmou Sheile.

"Péssima. Porque é um ônibus velho, cheio, às vezes chega atrasado e o preço também tá alto por causa disso. O aumento de 10 centavos pesa, porque o ônibus é péssimo. É um ônibus velho, faltam novos. A gente vai que nem uma sardinha, calor, ainda às vezes passa mais cedo ou às vezes passa mais tarde. Pelo preço tá caro", concluiu Claudia.

Reajuste

O aumento concedido foi de 2,94% e, com isso, o preço da passagem no transporte coletivo urbano de Campo Grande passou de R$ 4,65 para R$ 4,75.

Esse reajuste ocorre, geralmente, em outubro, mas foi adiado por conta de uma briga judicial, na qual o Consórcio Guaicurus, responsável pela prestação do serviço, exige uma revisão tarifária dos últimos sete anos, o que poderia aumentar a tarifa para até R$ 7,80. A prefeitura conseguiu uma liminar para evitar a revisão e o processo ainda não foi concluído.

A portaria da Agereg também estipulou que, em sete datas especiais, a tarifa diferenciada terá o valor de R$ 1,90, para quem pagar a passagem com cartão eletrônico recarregável. Sendo consideradas datas especiais os dias do Trabalho, das Mães, dos Pais, Aniversário de Campo Grande, de Finados, Natal e Ano Novo.

SAIBA MAIS