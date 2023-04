OAB/MS vai aos bairros da capital ouvir demandas da classe

Nesta manhã (04), em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Bitto Pereira, falou sobre as demandas cumpridas até o momento durante a gestão triênio 2022/2024.

O destaque é a OAB Itinerante, projeto inédito da Seccional, que visa aproximar a advocacia da instituição e ouvir as reivindicações da classe. Através do projeto, Bitto já visitou todas as seccionais do estado, na pital, já foram visitados os bairros Moreninhas, Jardim Monumento, Colibri, Universitário, Pioneiros, Jardim Nhanhá, Vila Bandeirantes e Guanandi.

“Hoje eu posso dizer, como presidente da OAB, eu conheço a realidade da advocacia sul-mato-grossense”, declarou Bitto sobre a importância de visitar, pessoalmente, cada região. Confira a entrevista completa: