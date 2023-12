Obra de drenagem e pavimentação avança em Coxim

A obra de controle de erosão no “buracão” de Coxim, nas imediações do bairro Vila Bela, está avançando a passos largos. Com cerca de 45% de execução, o serviço consiste na construção de uma galeria de águas pluviais e na pavimentação de vias.

A obra, orçada em R$ 21,5 milhões, é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Coxim. Os recursos são provenientes do programa Governo Presente, que prevê investimentos de mais de R$ 4 bilhões em obras de infraestrutura em todo o Mato Grosso do Sul.

O engenheiro responsável pela fiscalização da obra, Celso Hirahata, explica que as equipes do canteiro de obras estão instalando as aduelas de concreto que fazem parte da galeria de drenagem. “É um serviço mais moroso, pois o terreno é alagadiço. A obra está com 400 metros de aduelas instaladas de um total de 712 metros”, afirma.

Além do controle de erosão no solo, a obra também inclui a pavimentação da Rua Orquídea e de um trecho da Avenida Mato Grosso do Sul. O prazo previsto para a conclusão da obra é agosto de 2024.

“Essas ações de drenagem e pavimentação melhoram a segurança, a saúde e o bem-estar da população. Quando os investimentos em infraestrutura chegam na cidade, todos ganham: moradores e comerciantes”, destaca o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, Helió Peluffo.

Melhorias para a população

A obra de controle de erosão no “buracão” de Coxim é uma importante conquista para a população da cidade. O “buracão”, como é conhecido popularmente, é uma área que vem se deteriorando há mais de uma década, causando transtornos para moradores e comerciantes da região.

Com a conclusão da obra, a área será totalmente recuperada, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os moradores. A galeria de águas pluviais irá coletar as águas da chuva, evitando que elas se acumulem e causem erosões. A pavimentação das vias também irá melhorar o acesso à região e facilitar o escoamento de veículos.

*Com informações da Agesul