Obra de infraestrutura avança em Três Lagoas

O Governo do Mato Grosso do Sul está investindo R$ 22,2 milhões em obras de drenagem e pavimentação em Três Lagoas. Os trabalhos estão sendo realizados na Avenida Jary Mercante e Rua Wilson de Carvalho Viana, no Bairro Jardim Alvorada.

A obra, que teve início em março deste ano, tem previsão de ser finalizada em 540 dias. No entanto, já está com 50% de execução e deve ser entregue no fim de 2024.

A primeira etapa da obra, que foi concluída, foi a drenagem. Foram construídos mais de 6 quilômetros de canais de captação de águas pluviais.

O secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), destacou que a obra vai melhorar a mobilidade na região.“É uma obra importante que vai ajudar na mobilidade da região do Jardim Alvorada, melhorando os caminhos para que as pessoas possam ir e vir com segurança”.