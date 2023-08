Obra de pavimentação na MS-338 conecta Camapuã e Ribas do Rio Pardo

Um investimento de mais de R$ 250 milhões está impulsionando uma transformação significativa na região leste do estado, por meio da pavimentação da rodovia MS-338, que estabelecerá uma ligação crucial entre as cidades de Camapuã e Ribas do Rio Pardo. Esta empreitada não apenas encurtará distâncias, mas também elevará os padrões de segurança para todos os que trafegam por esse trecho. Atualmente, a obra está avançando em ritmo acelerado, com duas equipes de trabalho em plena atividade.

O projeto abrange uma extensão total de 111,5 km de asfalto que conectará as duas localidades. Essa grandiosa empreitada foi dividida em dois lotes distintos. O primeiro trecho, saindo de Camapuã, engloba 45,3 km, enquanto o segundo percorre 66,2 km até chegar a Ribas do Rio Pardo.

As atividades inaugurais estão concentradas na primeira etapa da obra, a qual se inicia no ponto de entroncamento da BR-060, em Camapuã, e se estende até a rodovia MS-338. Nesse trecho, os trabalhos já se encontram em estágio avançado, incluindo a terraplanagem, preparação da base e do solo com cimento, bem como a implementação das diferentes camadas de pavimento. À medida que o asfalto se estende, diversas fazendas e propriedades rurais ao longo do caminho já estão desfrutando das vantagens dessa transformação, que tem impactado positivamente suas rotinas e realidades.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o primeiro lote apresenta um progresso de 59,79%, com um investimento total de R$ 120,1 milhões. Esse trecho se estende do ponto de cruzamento com a BR-060 até o entroncamento com a MS-245, onde inúmeras máquinas continuam operando incansavelmente para cumprir os prazos estabelecidos.

O segundo lote abrange 66,26 km e se estende desde o entroncamento com a MS-245 até alcançar a MS-357, em Ribas do Rio Pardo. Nesse trecho, as atividades ainda se encontram em estágio inicial, concentrando-se principalmente na terraplanagem da estrada. Posteriormente, serão implementadas as bases e, em seguida, a camada final de asfalto será aplicada.

“Essa é uma região em franco desenvolvimento, que recebe investimentos significativos do Governo do Estado em logística para atender o setor de florestas e também da agropecuária, além dos moradores de comunidades locais. É importante lembrar também que estamos fazendo a pavimentação da MS-245, ligando Bandeirantes até a MS-338, que são mais R$ 47,7 milhões. Então, são aproximadamente R$ 300 milhões de recursos importantes para a região, gerando emprego, qualidade de vida e melhorando as condições de ir e vir da população”, explicou o secretário Hélio Pellufo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Mudança de realidade

Essa obra de pavimentação na MS-338 já está gerando um impacto tangível nas vidas dos moradores locais, bem como dos produtores rurais, trabalhadores das fazendas e empresários com empreendimento ao longo dessa rota. A chegada do asfalto não apenas aumenta a segurança da estrada, mas também reduz o tempo de viagem e valoriza os imóveis e propriedades, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento. Além disso, a comunidade local expressa sua aprovação e gratidão em relação a esse significativo investimento do Estado, que está promovendo uma mudança positiva e duradoura na região.