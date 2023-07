Obra de R$ 200 milhões que encurtará distância da Capital a Bonito será entregue no segundo semestre

O projeto de pavimentação da "Estrada do 21", que está sendo realizado em quatro frentes de trabalho, está avançando rapidamente, com uma grande parte do percurso já pavimentado, novas pontes, drenagem e até mesmo túneis para a passagem de animais. O progresso já pode ser visto e é comemorado pela população que reside, trabalha e percorre essa rota de 100 km, que ligará Anastácio a Bonito.

A obra na rodovia MS-345 reduzirá em até 40 km a distância entre Campo Grande e Bonito. Ela começa no "Posto 21" em Anastácio e segue em direção à capital do ecoturismo, passando pelo distrito de Águas do Miranda, um importante polo de pesca esportiva do estado. A estrada está dividida em quatro trechos.

No primeiro trecho, que parte do entroncamento da BR-419 em Anastácio, mais de 63% das atividades já foram concluídas e a obra está bastante avançada, com uma grande parte dos 28,65 km já pavimentados e as máquinas continuam trabalhando na colocação do asfalto. Isso já reflete no dia a dia dos moradores e de quem trafega por essa via.

Comércio e Turismo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo trecho da obra, que chega ao Distrito de Águas do Miranda, a pavimentação está quase concluída, faltando apenas a camada final de asfalto na pista. São mais 23 km que passam por esse importante polo de pesca do estado, um local que atrai turistas e proporciona movimento, emprego e renda aos comerciantes.

Rumo a Bonito

Os dois últimos trechos da "Estrada do 21" chegam a Bonito, a principal cidade turística do estado, que se tornou uma referência nacional e internacional. Nesse caminho, estão sendo construídas 14 pontes, túneis para a passagem de animais silvestres e áreas de estacionamento para apreciação da natureza.

O terceiro trecho, com 22,74 km, já tem mais de 50% das atividades concluídas. A drenagem está na reta final, a terraplanagem foi realizada e os bueiros para a passagem dos animais estão em progresso, dentro do programa Estrada Viva. Nesse trecho, seis pontes estão sendo construídas. A pavimentação será a etapa final.

Ao longo do percurso, a reportagem pôde observar a passagem de ônibus escolares, que ainda precisam conviver com muita poeira, mas que terão uma nova realidade nos próximos meses, com um asfalto de qualidade. Além disso, entre as máquinas espalhadas pela estrada, é possível ver araras vermelhas voando sobre as árvores, embelezando ainda mais o local.

No quarto trecho, que chega à cidade de Bonito, os trabalhos também estão em pleno vapor, com 75% das atividades concluídas. Cinco pontes já foram finalizadas, a terraplanagem está avançada e os túneis para animais foram instalados. Também está sendo construída uma área de estacionamento para que as pessoas possam descansar e apreciar a natureza.

A conclusão da Estrada do 21 no segundo semestre deste ano encurtará distâncias, impulsionará a economia e o turismo da região, além de proporcionar mais comodidade e segurança para quem trafega nesse trecho.