Obra de R$90 milhões autorizada em novembro apresenta apenas 10% de conclusão

As obras de pavimentação asfáltica de 33,96 quilômetros da MS-347, no trecho que sai de Dois Irmãos do Buriti rumo a Nioaque, estão em andamento, porém com um ritmo mais lento do que o esperado. Com um investimento de R$ 90,6 milhões do Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), a obra apresenta apenas 10% de execução até o momento.

Os trabalhos estão focados na regularização do subleito e na construção de duas pontes de concreto, uma delas com 50 metros sobre o braço esquerdo do Rio Dois Irmãos do Buriti e outra com 30 metros sobre o Córrego Cachoeirinha. Cerca de 90 operários estão envolvidos na empreitada.

No início dos serviços, foi necessário utilizar explosivos para a detonação de rochas em quatro pontos do percurso da rodovia, visando nivelar o traçado e garantir maior segurança aos usuários. Ao todo, foram utilizadas 12 toneladas de explosivos.

Embora autorizada em novembro do ano passado, a obra só começou a avançar neste ano, após o período das chuvas. O prazo para conclusão está estipulado para novembro de 2024, conforme contrato firmado entre o Governo e a empresa responsável pela execução.