Obra na calçada da Avenida Fillinto Muller deve ser concluída em 30 dias

Após vistoria detalhada na calçada da Avenida Filinto Muller em frente ao Lago do Amor, foi constatado um vazamento no tubo na parte em que ele se conecta à caixa de concreto que fica próximo à comporta do vertedouro. A empresa responsável pela obra deu início ao trabalho da resolução do problema.

Para conter o vazamento será feito um trabalho de impermeabilização. O material a ser usado não é vendido em Mato Grosso do Sul, foi adquirido em outro estado e deverá ser entregue no local da obra na próxima semana. A empresa fará o serviço de reparo no vertedouro e o conserto da calçada sem custo para o município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), mesmo com a obra em execução, será possível fazer o controle do nível de água no Lago do Amor caso ocorra chuva forte. E não há risco de ocorrência de desbarrancamento na região onde fica a comporta do vertedouro.

Continue Lendo...

*com informações da Prefeitura de Campo Grande