Obras da ponte internacional ligando Porto Murtinho e Carmelo Peralta avançam

As obras da terceira ponte internacional ligando o Brasil ao Paraguai na altura dos municípios de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, encerraram o ano com 13% do cronograma concluídos, segundo informações do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do País vizinho. A construção está na etapa estrutural, tendo sido executadas 86 das 300 estacas de concreto com 1 metro de diâmetro e 24 colunas com 2 metros de diâmetro na cabeceira do lado paraguaio da ponte. Ao todo, essas estruturas somam 4 mil metros lineares e consumiram 7.500 metros cúbicos de concreto.

As estacas são cilindros de concreto armado que servem de fundação à ponte e são erguidas a uma profundidade variável entre 33 e 43 metros, encravados no maciço rochoso denominado xisto, conforme explicaram os técnicos responsáveis.

A obra é financiada pela usina Itaipu Binacional no valor de 616.836.755.744 de guaraníes e terá uma extensão total de aproximadamente 1.293 metros, dividida em três trechos: dois constituirão os viadutos de acesso nas duas margens do rio Paraguai, e a zona central que compreende a parte estaiada, sobreposta ao rio, medirá 625 metros de extensão.

Da mesma forma, do lado brasileiro, estão sendo feitos os preparativos para a execução das estacas, cujo início está previsto para a primeira quinzena de janeiro de 2023. A central dosadora de concreto já está montada no lado brasileiro, juntamente com os armazéns de apoio. A travessia de todo esse material para a margem brasileira do rio foi feita sobre jangadas.

Cerca de 180 trabalhadores estão envolvidos diretamente na obra e para garantir a celeridade do processo, algumas equipes fazem horas extras, informa o Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai. A previsão é de concluir as obras no ano que vem.

*Com informações do Governo do Estado de MS