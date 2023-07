Obras de drenagem do novo acesso às Moreninhas chegam a 65% de execução

As obras de infraestrutura urbana que visam criar um novo acesso à região das Moreninhas, em Campo Grande, seguem em progresso, com destaque para a instalação do sistema de drenagem de águas pluviais. Considerada pelos engenheiros como a fase mais desafiadora do trabalho, a drenagem da primeira etapa já atingiu 65% de execução.

Iniciada em dezembro do ano passado, a primeira etapa do novo acesso às Moreninhas envolve a revitalização da Avenida Alto da Serra. De acordo com o projeto, está prevista a implantação de 92.584,06 m² de asfalto novo, recapeamento de 31.825,64 m² e drenagem de 9.346,74 m².

Além da Avenida Alto da Serra, também serão pavimentados trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. O recapeamento será realizado em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques.

Com um investimento de R$ 41,3 milhões por parte do Governo do Estado, por meio da Seilog e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a conclusão desta primeira etapa da obra está prevista para 2024.

A segunda etapa, que conectará o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, estabelecendo uma ligação com as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran, encontra-se em fase de projetos e desapropriações. Está previsto um investimento de R$ 32 milhões para pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.