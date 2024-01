Obras de manutenção em ponte sobre o Rio Paraguai serão concluídas em março, assegura secretário

Em entrevista ao Jornal CBN CG desta segunda-feira (29), o secretário de Infraestrutura e Logística de MS (Seilog), Hélio Peluffo, antecipou que as obras de manutenção na ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, que liga Miranda a Corumbá, devem ser concluídas em março.

“Depois do carnaval, que é um período importante para Corumbá, terão início os trabalhos na ponte. Em 15 dias faremos uma pista e na sequência no outro sentido”.

Desde de dezembro, o fluxo de veículos no local segue no sistema pare e siga, além do controle de peso dos caminhões. O alerta para a ‘saúde’ da ponte foi dado no dia 20 de dezembro, quando a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou uma nota informando para as medidas de segurança, após a constatação de ‘novas patologias’ na infraestrutura da ponte. “Não há risco de colapso, são obras de manutenção”, garantiu o secretário. A ponte foi inaugurada em 2001.

Entre os investimentos para a infraestrutura, Peluffo destacou o trabalho do programa “Rodar Bem MS”. A iniciativa é voltada para a melhoria de estradas estaduais não pavimentadas. A ação visa promover uma malha viária mais eficiente, que contribua com o desenvolvimento da área rural, tanto para moradores como de mega indústrias que se instalam no estado.

“Com a Suzano, por exemplo, promovemos uma parceria em que eles contribuem com este material - brita e argila - para a manutenção dessas estradas. Isso proporciona uma estrutura melhor para o escoamento”.

Mato Grosso do Sul possui cerca de 14 mil quilômetros de estradas estaduais. A expectativa é que as obras sejam concluídas até 2026. Acompanhe a entrevista completa.