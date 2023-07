Obras na Três Barras começam na próxima semana

Na próxima semana, em Campo Grande, tem início as obras para reordenação da avenida Três Barras. A readequação consiste em retirar a rotatória, instalar dois conjuntos semafóricos e adotar mão única em uma das quadras das ruas Domingo Jorge Velho e Miguel Sutil.

Para fluidez do trânsito, a Rua Manoel da Nóbrega (paralela à Avenida Três Barras) e Rua Miguel Sutil (transversal à Avenida Três Barras), que também estão inclusas nas obras de readequação, já receberam a drenagem e pavimentação asfáltica, agora seguem os trabalhos de implantação do meio fio.

Sem a rotatória e com a construção de canteiros onde serão instalados os semáforos, acaba o estreitamento da Avenida Três Barras nesse trecho, que passará a ter duas pistas de rolamento. Atualmente, como a preferência é para quem está fazendo a rotatória, se formam filas dos veículos que vão em direção à região do Bairro Rita Vieira ou daqueles que vão para a região do Bairro Tiradentes, pela Rua José Nogueira Vieira.

Outra alteração prevista é para quem vem do Bairro Vilas Boas, pela Rua Domingo Jorge Velho, que passará a ser mão única na última quadra. O condutor não conseguirá entrar diretamente na Avenida Três Barras, tendo que entrar à direita na Manoel da Nóbrega e depois à esquerda na Miguel Sutil, que também será mão única, em direção à Avenida Três Barras, onde também haverá semáforo.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande