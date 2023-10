Ocupação do solo nas cabeceiras dos córregos é apontada como um dos responsáveis por alagamentos

Em pleno mês de setembro, o campo-grandense tem sofrido com os incômodos das altas, próximas aos 40 graus, e das chuvas ainda escassas. No entanto, com o início da primavera até o mês de março é caracterizado o período chuvoso no estado.

Diante deste cenário, aumenta a preocupação com os alagamentos em Campo Grande. Nesta sexta-feira (06), o Jornal CBN CG conversou com o diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), Seccional Mato Grosso do Sul, Aroldo Ferreira Galvão.

Segundo o especialista, uma das ações responsáveis pelos alagamentos na cidade é a ocupação do solo próximo à cabeceira dos córregos Segredo e Prosa.

“A cidade tem crescido muito especialmente nas bacias dos córregos, Segredo e Prosa, e aí acarreta uma redução da área de impermeabilização”.

Uma das soluções apontadas pelo diretor da Abes é a aprovação do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 13/2019. De acordo com a iniciativa, o texto altera o art. 156 da Constituição Federal, para estabelecer critérios ambientais para a cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e desonerar a parcela do imóvel com vegetação nativa. Acompanhe a entrevista completa.