Oferta de vacinas contra Covid-19 em crianças de 3 a 11 anos é ampliada na capital

A partir desta quarta-feira (08) a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), amplia a oferta de vacinas contra a Covid-19 em crianças de 3 a 11 anos de idade. A imunização deste público estava interrompida desde o ano passado devido ao não envio de novas doses por parte do Ministério da Saúde.

Após quase dois meses sem receber doses de Coronavac – destinada para crianças entre 3 e 4 anos – e de Pfizer Pediátrica, que é exclusiva para o público de 5 a 11 anos, o município recebeu nas duas últimas semanas carregamentos com poucas doses dos imunizantes, sendo estes disponibilizados inicialmente nas mesmas dez unidades que realizam a aplicação em bebês entre 6 meses e 2 anos de idade.

Na manhã de hoje 17 unidades de saúde estão abastecidas com os dois imunizantes, sendo estas referenciadas para a aplicação da vacina no público em questão. “Antes da chegada das doses, mais de 15 mil crianças ainda aguardavam para receber a segunda dose e concluir seus esquemas vacinais”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

O estoque disponível na câmara fria do município ainda não é suficiente para conseguir regularizar a distribuição nas mais de 50 unidades que estão referenciadas para a vacinação contra a Covid-19, uma vez que o quantitativo de doses disponíveis é muito pequeno, contudo, o objetivo é que, assim que retomado o estoque, as vacinas voltem a ser ofertadas em todas as unidades.

Público alvo

Atualmente a vacinação contra a Covid-19 está disponível para crianças entre 6 meses e menores de um ano de idade, e para aquelas que tenham até dois anos e apresentem laudo comprovando alguma comorbidade. O restante da população, a partir dos três anos, também pode receber indiscriminadamente a vacina contra o vírus.

Quem tem a partir de 12 anos de idade e concluiu o esquema básico há pelo menos quatro meses também está apto para receber o primeiro reforço da vacina. Quem já tomou esta dose também há quatro meses ou mais e possui 18 anos também pode receber o segundo reforço.

*Com informações de Prefeitura de Campo Grande