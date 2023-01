Oficina de Histórias em Quadrinhos está com inscrições abertas

Seguem abertas as inscrições para as oficinas de Histórias em Quadrinhos e Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração ofertadas pelo Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (MARCO).

Todas aulas serão realizadas durante este mês, na sede do Museu, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 6000 - Parque das Nações Indígenas. A primeira oficina será a de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração, entre 10 a 12 de janeiro, destinada a crianças e jovens a partir dos 10 anos de idade, das 14h às 16h. Ao todo, são dez vagas, com taxa de inscrição de R$ 100 por pessoa, prevendo a participação mínima de quatro alunos.

A segunda oficina será de Histórias em quadrinhos, de 17 a 20 de janeiro, das 14 às 16h30, também para pessoas a partir de 10 anos, com taxa de inscrição de R$ 150 por aluno. Estão disponíveis dez vagas, com exigência da participação mínima de quatro alunos para ser realizada.

Para conferir mais informações acesse o portal do MARCO (clique aqui para acessar) e em caso de dúvidas ligue para o telefone (67) 3326-7449.