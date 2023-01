Oficinas estão com inscrições abertas para o período de férias

Oficinas de Histórias em Quadrinhos e de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração estão com inscrições abertas e serão ministradas pelo artista visual Fred Hildebrand, no Museu de Arte Contemporânea (Marco).

A primeira oficina será a de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração, para pessoas a partir de 10 anos. Realizada de 10 a 12 de janeiro de 2023, das 14h às 16h horas da tarde, no Marco. Estão sendo oferecidas dez vagas (participação mínima de quatro alunos) com valor de R$ 100,00 por aluno.

A oficina de personagens tem o objetivo de ensinar o conceito para a criação do visual de personagens para quadrinhos e ilustração, aprendendo sobre formas e conceitos básicos de personagens já existentes.

Já a segunda oficina, de Histórias em quadrinhos, será realizada de 17 a 20 de janeiro, também no período da tarde. Para esta oficina estão sendo oferecidas também dez vagas (participação mínima de quatro alunos) no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por aluno.

A oficina de HQ tem como objetivo ensinar conceitos, qual o processo de criação de uma HQ, passando por todas as etapas desde a ideia até o desenho, abrangendo a narrativa para quadrinhos e formas de usá-la e, no final, produzir uma HQ de 1 até 3 páginas.

As inscrições para as oficinas do Marco podem ser feitas somente pelo telefone, no número: 67 3326-7449.

*Com informações da assessoria