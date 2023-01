Oficinas cinematográficas serão oferecidas gratuitamente na capital

Estão abertas as inscrições para as oficinas de Stop Motion oferecidas pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) e Museu de Arte Contemporânea (Marco) de Mato Grosso do Sul. As aulas serão oferecidas, de forma gratuita, durante o período de férias escolares no dois locais durante o mês de janeiro.

No MIS, serão oferecidas duas turmas, cada uma com 12 vagas. A primeira é direcionada para quem tiver de 9 a 13 anos, acontecendo entre os dias 17 e 19 de janeiro, das 14h às 17h. Já a segunda turma recebe alunos com idade a partir de 14 anos e acontece de 24 a 26 de janeiro, também no período da tarde.

No Marco, haverá turma única, com aulas previstas para ocorrer entre 17 e 20 de janeiro, das 13h às 17h. Crianças a partir de sete anos, além de adolescentes e adultos, podem participar conjuntamente da oficina, que oferece total de 15 vagas.

Aspectos teóricos e práticos da técnica serão tratados nas oficinas, introduzindo os alunos no universo do cinema de animação. O Stop Motion é uma técnica conhecida também como quadro a quadro, em que são utilizadas várias fotografias de um mesmo objeto ou pessoa para simular seu movimento e produzir, assim, filmes.

Os ministrantes da oficina no MIS serão Isadora Tiemi Issagawa, Lucas Nakazato e Rafaela Santos Gonçalves, todos estagiários do museu. Os dois primeiros são acadêmicos de Audiovisual na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), enquanto Rafaela é acadêmica de Artes Visuais, na mesma universidade.

Durante o curso, os participantes vão conhecer fundamentos básicos de produção cinematográfica e vão construir animações de desenhos tradicionais e objetos, entendendo assim a base da construção das animações. Para isso, serão feitos e usados durante as oficinas bonecos de biscuit e arame, articulados, além de modelagem em plastilina para Clay Animation e softwares para edições e finalização.

No caso das duas turmas do MIS, as inscrições podem ser feitas pela internet, clicando aqui. Mais informações são obtidas pelo telefone (67) 3316-9178, ou também pelo e-mail mis.de.ms@gmail.com.

Já as inscrições para a oficina oferecida pelo Marco são realizadas somente pelo telefone (67) 3326-7449, mesmo número em que dúvidas podem ser solucionadas.

*Com informações da asessoria da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul