Oito casos confirmados de raiva em morcegos, coloca CCZ da Capital em alerta

Com o objetivo de conter o avanço de casos confirmados de raiva em Campo Grande, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizou em Campo Grande até o mês de outubro, a vacinação de 55.245 animais (cães e gatos) e visitou 89.162 imóveis. A ação está sendo intensificada após a confirmação de 8 casos de raiva em morcegos na cidade.

A coordenadora do CCZ, Claudia Macedo, esclareceu que as ações de bloqueio em bairros têm sido a principal estratégia para avançar com a vacinação de animais domésticos.

“A vacina é a única maneira de proteger os animais e evitar um aumento ainda maior de casos. Até esta sexta (06) estamos no Arnaldo Estevão de Figueiredo”.

A veterinária alertou a população sobre o que deve ser feito em caso de acidente com um morcego. Ela ainda fez um apelo para que as pessoas recebam os agentes do CCZ para vacinar os animais domésticos. “Se não vacinar em casa, levem ao CCZ, sem nenhum custo”. Acompanhe a entrevista.