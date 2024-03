Onda de calor persiste em Mato Grosso do Sul, com temperaturas chegando a 40°C em algumas regiões

Para esta quinta-feira (14), a previsão indica tempo firme, com a onda de calor persistindo. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), devido à atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, não há formação de nuvens, resultando em um rápido aumento das temperaturas ao longo do dia.

Além do calor intenso, a presença de uma massa de ar quente e seco contribui para a diminuição dos índices de umidade relativa do ar, que devem variar entre 15% e 35%. Por isso, recomenda-se ingerir bastante líquido e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Continue Lendo...

Campo Grande tem mínima prevista de 24°C e a máxima chega aos 35°C. Dourados inicia o dia com 25°C e pode atingir 38°C nos momentos mais quentes. No Sul do estado, Ponta Porã e Iguatemi registram 25°C pela manhã, com máximas de 36°C e 39°C, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Bolsão, Paranaíba registra mínima de 24°C e máxima de 36°C, enquanto em Três Lagoas, a temperatura varia entre 26°C e 39°C. Na região Norte, Coxim e Camapuã apresentam valores semelhantes, com mínima de 24°C e atingindo 35°C nos horários mais quentes.

Na região do Pantanal, Corumbá amanhece com 28°C e pode chegar a 37°C à tarde; em Aquidauana, a mínima é de 26°C e a máxima de 39°C. Porto Murtinho, no Sudoeste, registra a temperatura mais alta desta quinta-feira, com mínima de 29°C e máxima podendo alcançar os 40°C.