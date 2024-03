Ônibus é apedrejado no Jd. Carioca, na Capital

Caso de apedrejamento de um ônibus, que transitava pelo Jardim Carioca, em Campo Grande, foi registrado pela polícia na noite de sexta-feira (1º) o caso ocorreu no dia anterior e deixou os passageiros em desespero.

Conforme a polícia, o ônibus transitava próximo ao condomínio Margarida quando um grupo de adolescentes, aparentemente com menos de 15 anos de idade, teria jogado pedras contra o veículo, quebrando uma janela do ônibus. Uma pessoa ficou levemente ferida.

Segundo o consórcio, que reúne as empresas do transporte coletivo urbano de Campo Grande, as janelas quebradas foram substituídas e não houve outro incidente semelhante na área. A Prefeitura de Campo Grande ainda não se posicionou sobre o ocorrido.