Operação Ano Novo segue até a noite desta segunda-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço parcial da Operação Ano Novo 2023 nas rodovias federais do Estado. Fiscalização policial começou na sexta-feira (29/12) e segue até esta segunda-feira (1º).

Até o dia 31 de dezembro, foram fiscalizadas 3.532 pessoas e cerca de 2.890 veículos. A PRF realizou mais de 1.260 testes do bafômetro, e destes, 36 condutores foram autuados. Outras 1.597 pessoas foram autuadas por infrações de trânsito, e nove, detidas por crimes de trânsito.

No balanço parcial, foram notificados 10 acidentes de trânsito nas rodovias de Mato Grosso do Sul e três foram graves. Duas pessoas morreram em acidentes de saídas de pista seguidas de capotamento. Uma foi no dia 29 em Nova Andradina, BR-267, km 136 e a outra vítima neste domingo (31), em Ribas do Rio Pardo, na BR-262, km 222.

Operação Ano Novo

A Operação Ano Novo faz parte das ações do Programa Rodovida, que é conjunto de ações organizadas, coordenadas e integradas promovidas por instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), direcionadas para a segurança viária e redução dos sinistros de trânsito.

Com 600 profissionais nas 11 rodovias do Estado, o foco das ações foi o combate da alcoolemia ao volante, além de velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Também são alvos a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

*Com informações da PRF

