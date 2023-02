Operação apreende fuzis e pistolas e quatro são presos na capital

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prenderam quatro pessoas, em flagrante, suspeitas de envolvimento com uma organização criminosa, nessa quarta-feira (01), em Campo Grande.

Consta no inquérito que a Polícia Civil recebeu informações de uma quantidade expressiva de entorpecentes e armamento de grosso calibre em uma residência localizada no Jardim Imá, região oeste da cidade, e após investigação foi expedido pelo poder judiciário mandado de busca em dois endereços.

No cumprimento do mandado, os policiais apreenderam uma pistola Taurus, de uso das Forças Armadas, uma pistola Glock, com carregador estendido para carregar até 30 munições, e dois fuzis de fabricação suíça de calibre 7,62.

Em depoimento, um dos suspeitos afirmou que veio de Corumbá para Campo Grande no natal para passar o feriado com a família. E devido à ameaças sofridas, começou a portar uma pistola.

Dentre os presos, está uma mulher de 53 anos, tia de um dos suspeitos, que escondia uma parte dos armamentos embaixo do colchão. Ela e os três suspeitos passaram por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira.