Operação apreende madeiras ilegais em assentamentos rurais

Na quinta (25) e sexta-feira (26), foi realizada a Operação Peroba Rosa pela 5ª Companhia de Polícia Militar Ambiental nos Assentamentos Santo Antônio, Santa Rosa e Tamakavi, localizados no município de Itaquiraí. A operação deflagrada teve objetivo e combater a extração ilegal de madeira em áreas de reserva legal situadas no bioma da Mata Atlântica.

A operação contou com a participação de sete subunidades da Polícia Militar Ambiental (Dourados, Naviraí, Mundo Novo, Batayporã, Bataguassu, Amambai e Campo Grande), e o apoio do helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). Ao todo, 33 policiais militares compuseram o efetivo que atuou na fiscalização.

Durante a operação, 14 pontos de desmatamento em cinco lotes pertencentes aos assentados foram fiscalizados. Em uma das incursões na mata, um homem foi preso em flagrante no momento em que estava realizando o desmatamento. Com o autor, foram apreendidos 14m³ de madeira serrada e duas motosserras. Ainda, foram lavrados dois autos de infração, sendo um por dano em área de Mata Atlântica e outro por manter madeira em depósito sem a devida licença. As multas aplicadas totalizaram R$ 9.200,00.

No decorrer de uma vistoria em área de Reserva Legal no município de Japorã – MS, uma das equipes se deparou com indivíduos, às margens do rio, descarregando uma carga de um caminhão para uma lancha de grande porte. Ao avistarem a viatura policial, os indivíduos empreenderam fuga em embarcações. Após diligências, a guarnição constatou que o caminhão estava carregado com diversas caixas de cigarro do Paraguai (8.900 maços) e que o veículo estava com restrição de furto. Diante das circunstâncias, a lancha, o caminhão e a carga de cigarros foram apreendidos.

Ao todo, 90 pessoas foram abordadas pelas equipes de fiscalização, visando identificar possíveis envolvidos no esquema criminoso. Além disso, foram vistoriados 42 veículos, com o intuito de coibir o transporte ilegal de materiais e produtos florestais.