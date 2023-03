Operação Bellatrix: DEAM deflagra operação com mandados de prisão por violência doméstica

Foi deflagrada na manha desta quarta-feira (8), a operação “Bellatrix” pela Delegacia da Mulher (DEAM) que tem como objetivo principal o cumprimento de mandados de prisão abertos em desfavor de autores de violência doméstica.

A operação conta com mais de 20 policiais, dentre investigadores e delegadas, o efetivo trabalha desde a madrugada de hoje e se encontram em diligências na missão da conclusão desta operação.

A Delegada Titular, Dra. Elaine Benicasa ressalta o compromisso da Policia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul (PCMS) na elucidação e prisão dos autores de violência contra a mulher, lembrando que no ano passado as delegacias das mulheres da capital e do interior obtiveram 100% na resolutividade e prisão dos autores de feminicídios no Estado.

“BELLATRIX” é a terceira estrela mais brilhante da constelação de Orion e a 27ª mais brilhante do céu noturno. O nome Bellatrix vem do latim e significa guerreira!