Operação da Senad destrói plantação de maconha e acampamentos clandestinos

Em uma ação conjunta, a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e a Direção de Inteligência Estratégica (DIE) realizaram uma operação bem-sucedida para combater o cultivo e processamento ilegal de maconha.



A ação ocorreu na Colonia Cerro Cora'i, localizada no distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.



Com base em informações de inteligência cuidadosamente processadas, as autoridades identificaram a presença de plantações de maconha e acampamentos clandestinos utilizados para o prensamento da droga. Um grupo operacional foi imediatamente mobilizado e enviado à área-alvo.



No local, as equipes da SENAD e da DIE confirmaram a existência de uma plantação de maconha, além de três acampamentos improvisados que serviam como alojamento para os trabalhadores envolvidos no processo de produção. Os acampamentos abrigavam diversos equipamentos utilizados no processamento da planta, incluindo peneiras, duas prensas hidráulicas e outros materiais relacionados.



Durante a operação, foram destruídos cerca de mil quilogramas de suposta maconha prensada, garantindo a interrupção da produção e a eliminação de uma quantidade significativa de droga ilícita. Além disso, os acampamentos foram completamente desmantelados para evitar que fossem utilizados novamente no futuro.



A ação contou com o apoio das Forças Especiais da SENAD, que garantiram a segurança da equipe e contribuíram para o sucesso da operação. O Agente Fiscal responsável pela intervenção foi o Advogado Celso Morales, especializado na Luta contra o Narcotráfico, com a assistência da Advogada Blanca Davalos.



As investigações estão em andamento para identificar os responsáveis pela plantação e pelos acampamentos clandestinos, bem como para desarticular qualquer organização criminosa envolvida no tráfico de drogas na região.