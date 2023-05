Operação do Bope no Pantanal termina com três suspeitos mortos

Três suspeitos de integrarem quadrilha que atua na travessia ilegal de veículos roubados e furtados no Brasil para a Bolívia foram mortos em operação realizada pelo Bope no Pantanal. Os confrontos ocorreram em dias diferentes e neste domingo (30), um policial chegou a ser atingido por uma bala. O projétil ficou no colete balístico que o servidor usava e ele não sofreu ferimentos.

Os homens que morreram foram Christian Bastos de Oliveira, 27 anos, na madrugada de terça-feira (25), na sexta-feira (28) foi Gian Carlos Amarillo do Nascimento, 29 anos; e neste domingo, João Paulo do Nascimento Ferreira, 25 anos.

Os confrontos aconteceram na região da Nhecolândia, no Pantanal, em áreas diferentes. Os três suspeitos estavam com uma caminhonete e uma SUV que ficaram atoladas na segunda-feira. Como a região onde estavam fica distante de Corumbá, município mais próximo, e é de difícil acesso, trabalhadores que avistaram o trio suspeitaram da presença deles e avisaram as autoridades.

Equipe do Bope foi informada do caso e se deslocou para o Pantanal para averiguar a situação. O primeiro confronto que ocorreu foi em uma abordagem na segunda-feira (24). Houve troca de tiros e dois homens fugiram, enquanto Christian Bastos foi baleado. Ele morreu a caminho de Corumbá. Os policiais permaneceram com rondas na região e encontraram o outro suspeito na sexta-feira (28). Gian do Nascimento foi morto após ser baleado em outro confronto com os policiais militares.

Na região, no sábado (29), ocorreu um leilão de gado que reuniu vários produtores rurais. Por conta das transações comerciais ocorridas, houve nova etapa da operação para monitorar as proximidades e tentar localizar o terceiro suspeito. No dia 29 ninguém foi encontrado, mas João Paulo do Nascimento acabou sendo localizado no domingo (30). Ele resistiu à abordagem e também foi alvejado.

Armas que estavam com os suspeitos foram apreendidas, bem como os dois veículos que eles conduziam. Houve registro dos confrontos policiais e da morte dos suspeitos na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Na última semana, além do Bope, a Polícia Civil também desencadeou ação contra criminosos que atuam na travessia ilegal de veículos para a Bolívia. Um homem chegou a ser preso.